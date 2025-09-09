Хавбек «Валенсии» Лопес о матче с «Барсой»: «Невероятно, что за 5 дней до игры не ясно, где она состоится. Эту проблему давно должны были решить»

В «Валенсии» удивлены, что до сих пор неизвестно, где пройдет матч с «Барсой».

Встреча 4-го тура Ла Лиги состоится в воскресенье в Барселоне.

Каталонцы планируют принять «Валенсию» на «Камп Ноу ». В случае, если не удастся получить лицензию вовремя, игра пройдет на «Эстади Йохан Кройфф ».

– Все еще не известно, будет ли матч сыгран на «Камп Ноу» или на стадионе имени Йохана Кройффа. Что вы об этом думаете?

– Невероятно, что за пять дней до матча до сих пор не ясно, где он состоится. Эта проблема должна была быть решена давно – ради команды и ради наших болельщиков. Посмотрим, может быть, сегодня все прояснится, – сказал полузащитник «Валенсии» Диего Лопес .