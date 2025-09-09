  • Спортс
  • Хавбек «Валенсии» Лопес о матче с «Барсой»: «Невероятно, что за 5 дней до игры не ясно, где она состоится. Эту проблему давно должны были решить»
Хавбек «Валенсии» Лопес о матче с «Барсой»: «Невероятно, что за 5 дней до игры не ясно, где она состоится. Эту проблему давно должны были решить»

В «Валенсии» удивлены, что до сих пор неизвестно, где пройдет матч с «Барсой».

Встреча 4-го тура Ла Лиги состоится в воскресенье в Барселоне.

Каталонцы планируют принять «Валенсию» на «Камп Ноу». В случае, если не удастся получить лицензию вовремя, игра пройдет на «Эстади Йохан Кройфф». 

Все еще не известно, будет ли матч сыгран на «Камп Ноу» или на стадионе имени Йохана Кройффа. Что вы об этом думаете?

– Невероятно, что за пять дней до матча до сих пор не ясно, где он состоится. Эта проблема должна была быть решена давно – ради команды и ради наших болельщиков. Посмотрим, может быть, сегодня все прояснится, – сказал полузащитник «Валенсии» Диего Лопес

