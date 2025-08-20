«Барселона» договорилась с властями города об использовании «Олимпик Льюис Компанис» до конца февраля на случай проблем с возвращением на «Камп Ноу»

«Барселона» допускает, что вернется на «Камп Ноу» не раньше 2026 года.

Как сообщает Mundo Deportivo, «блауграна» работает над тем, чтобы возобновить выступления на основном стадионе, однако на всякий случай договорилась с властями города об использовании «Олимпик Льюис Компанис » до конца февраля.

Также клуб предупредил партнеров, занимающихся подготовкой арены, чтобы они держали наготове материалы, которые могут потребоваться в случае проблем с возвращением на «Камп Ноу».

Первый домашний матч запланирован на 13 или 14 сентября – против «Валенсии» в 4-м туре Ла Лиги . Каталонцы хотят провести его на «Камп Ноу », но еще не получили сертификат выполнения работ и, соответственно, лицензию от мэрии. Возможно как проведение игры без зрителей, так и перенос ее на другой стадион, соответствующий регламенту.