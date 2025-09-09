Тренер Катара Лопетеги: «Россия полностью меняет состав на разные игры, из-за чего они хороши физически. При этом у них талантливые игроки, поэтому выбрали их в качестве соперника»

Хулен Лопетеги рассказал, почему Катар выбрал Россию в качестве соперника.

BetBoom товарищеский матч завершился победой сборной России со счетом 4:1.

«Сборная России полностью меняет состав на разные игры, две новые команды в каждом матче, поэтому они очень хороши физически. При этом российские футболисты еще и талантливые. Они хотят побеждать в каждом матче, мы видим, как они играют и борются на поле.

Поэтому мы выбрали сборную России в качестве соперника, это хороший тест для нас», – сказал главный тренер сборной Катара .