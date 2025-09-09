  • Спортс
  Григорян о сборной России: «Такой стильной команды давно не помню – середняков европейского уровня мы обыграли бы. С Катаром смотрелись как Испания в позиционной атаке»
Григорян о сборной России: «Такой стильной команды давно не помню – середняков европейского уровня мы обыграли бы. С Катаром смотрелись как Испания в позиционной атаке»

Александр Григорян высоко оценил уровень сборной России.

В сентябрьских BetBoom товарищеских матчах команда Валерия Карпина сыграла вничью с Иорданией (0:0) и разгромила Катар (4:1).

«Мы в позиционной атаке с Катаром смотрелись, как сборная Испании. Катар – не рядовая сборная. Чтобы его так кто‑то возил, не было таких моментов. Этот матч показал, что мы способны выглядеть зрелищно и эффективно.

Мы бы обыграли середняков европейского уровня. Такой стильной сборной я давно не помню. При этом Обляков в запасе, Глушенков, Баринов. Какой резерв под эту стильную сборную», – сказал бывший тренер «СКА Хабаровск».

«Эта сборная России 100% вышла бы на Евро». Согласны с Головиным?19113 голосов
Да, вышла быАлександр Головин
Нет, не вышла быФедор Кудряшов
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
