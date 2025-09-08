  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Гасилин о матче России и США: «Кто следит за геополитической ситуацией в мире, понимает – наше возвращение неизбежно. Спорт должен быть вне политики. Наша сборная была бы фаворитом»
9

Гасилин о матче России и США: «Кто следит за геополитической ситуацией в мире, понимает – наше возвращение неизбежно. Спорт должен быть вне политики. Наша сборная была бы фаворитом»

Алексей Гасилин допускает, что матч между сборными России и США состоится.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров допустил, что сборные проведут товарищескую встречу: «Знаю, что в руководстве ФИФА обсуждается, почему бы не провести игру между хозяевами ЧМ-2018 и ЧМ-2026».

«Вполне могу представить товарищеский матч России и США. Все, кто следят за геополитической ситуацией в мире, понимают, что наше возвращение неизбежно. Спорт должен быть вне политики.

Я мечтаю, чтобы наша сборная поскорее вернулась к официальным соревнованиям. Игра с США, где пройдет чемпионат мира, поспособствует этому. На мой взгляд, состав, который играл с Катаром, посильнее американского.

У них тоже собраны топовые игроки – Пулишич, например. Тем не менее, думаю, наша сборная была бы фаворитом», – сказал бывший нападающий «Зенита».

«Эта сборная России 100% вышла бы на Евро». Согласны с Головиным?13194 голоса
Да, вышла быАлександр Головин
Нет, не вышла быФедор Кудряшов
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
logoСборная США по футболу
logoСборная Катара по футболу
Политика
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
logoАлексей Гасилин
logoКристиан Пулишич
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Ловчев о сборной России: «Я бы не вызывал больше тех, кто с Иорданией играл – они позорят команду. Если вы представляете нашу страну, то обязаны всегда и везде выигрывать»
33сегодня, 15:36
Мостовой о 4:1 с Катаром: «Я не смотрел, этот матч мне был не очень интересен. Не тот соперник, по которому можно оценить уровень нашей сборной»
28сегодня, 14:37
Депутат Журова о матче России и США: «Москва удобнее всего, можно и во Владивостоке – ближе лететь. Аляска? Тоже возможно»
25сегодня, 13:52
Главные новости
Руни о словах Оуэна, что Майкл стал лучшим бомбардиром АПЛ в 17 и в 18 лет: «Он был невероятен. Я выходил во двор и изображал его, хоть он играл в «Ливерпуле». Его мнение справедливо»
1 минуту назад
Товарищеский матч. «Спартак» играет с «МЛ Витебск» – лидером чемпионата Беларуси
8011 минут назадLive
«Фенербахче» расторг контракт с Джику. Защитник близок к переходу в «Спартак» (Fanatik)
1123 минуты назад
Прудников об ужесточении лимита: «Лучше быть слабым среди сильных, чем сильным среди слабых. Должна быть конкуренция, если будет приезжать непонятно кто – это не нужно»
2854 минуты назад
«Спартак» договорился о трансфере Джику с «Фенербахче». О переходе объявят в ближайшее время (Metaratings)
24сегодня, 16:32
РПЛ перенесла начало матча «Зенит» – «Оренбург» 27 сентября. Игра 10-го тура начнется в 19:30
13сегодня, 16:18
Президент «Овьедо» про обезьянье уханье в адрес Винисиуса: «Доказательств пока нет, это хороший знак, если бы что-то было – об этом уже знали бы. Полиция продолжает расследование»
10сегодня, 16:17
Тунис вышел на ЧМ в 3-й раз подряд – после победы над Экваториальной Гвинеей
15сегодня, 16:06
Сидите в Телеграме? У нас есть канал, где можно найти все актуальные вакансии Спортса’’ – подписывайтесь!
сегодня, 16:00Вакансия
Минспорт о переносе встречи с клубами РПЛ: «Обычная практика, это связано с дополняющимся графиком министра. В ближайшие недели встреча обязательно состоится»
8сегодня, 15:49
Ко всем новостям
Последние новости
Эдегор об ударе Холанда о дверь автобуса: «Слышал, как она захлопнулась перед носом Эрлинга – звучало неприятно, но он в порядке. Никогда не видел ничего подобного»
2 минуты назад
Дмитриев из «Спартака» о футбольной столице России: «Москва. Тут много сильных клубов и их болельщиков»
314 минут назад
Товарищеский матч. Саудовская Аравия в гостях у Чехии
214 минут назадLive
Президент Казахстана Токаев: «Надо ускорить работу по приватизации футбольных клубов. Без этого футбол не получит развитие, показывает мировая практика»
324 минуты назад
«Спартак» почтил минутой молчания память фотографа Ступникова перед матчем с «МЛ Витебск». Станкович выразил соболезнования: «Мы шокированы. Все наши мысли о семье Александра»
32 минуты назад
Хавбек «Сьона» Бердайес об Антоне Миранчуке: «Такая техника нечасто встречается в Швейцарии. У него уровень выше, был виден лигочемпионский опыт»
538 минут назад
Бен-Йеддер перешел в «Сакарьяспор» из 2-й лиги Турции. Экс-форвард «Монако» признан виновным в психологическом насилии над бывшей женой и получил 2 года условно по обвинению в сексуальном насилии
245 минут назад
Первая лига. «Факел» против «Арсенала», «Урал» поделил очки с «Нефтехимиком»
2456 минут назадLive
Как один сезон изменил «Арсенал», но не изменил Венгера – рассказывает «Английский Акцент»
сегодня, 16:29Видео
Кто вышел на ЧМ-2026: известны 18 сборных из 48
27сегодня, 16:09