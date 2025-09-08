Гасилин о матче России и США: «Кто следит за геополитической ситуацией в мире, понимает – наше возвращение неизбежно. Спорт должен быть вне политики. Наша сборная была бы фаворитом»

Алексей Гасилин допускает, что матч между сборными России и США состоится.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров допустил , что сборные проведут товарищескую встречу: «Знаю, что в руководстве ФИФА обсуждается, почему бы не провести игру между хозяевами ЧМ-2018 и ЧМ-2026».

«Вполне могу представить товарищеский матч России и США . Все, кто следят за геополитической ситуацией в мире, понимают, что наше возвращение неизбежно. Спорт должен быть вне политики.

Я мечтаю, чтобы наша сборная поскорее вернулась к официальным соревнованиям. Игра с США, где пройдет чемпионат мира, поспособствует этому. На мой взгляд, состав, который играл с Катаром , посильнее американского.

У них тоже собраны топовые игроки – Пулишич , например. Тем не менее, думаю, наша сборная была бы фаворитом», – сказал бывший нападающий «Зенита».