  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мостовой о 4:1 с Катаром: «Я не смотрел, этот матч мне был не очень интересен. Не тот соперник, по которому можно оценить уровень нашей сборной»
24

Мостовой о 4:1 с Катаром: «Я не смотрел, этот матч мне был не очень интересен. Не тот соперник, по которому можно оценить уровень нашей сборной»

Александр Мостовой не стал смотреть матч России с Катаром.

Россияне в гостях обыграли катарцев со счетом 4:1 в BetBoom товарищеском матче.

«Я не смотрел этот матч, мне он был не очень-то интересен.

Поскольку сборная Катара – это все же не тот соперник, по которому можно было бы оценить уровень нашей сборной. При всем уважении к ней.

Наши ребята должны были выиграть с крупным счетом – они и выиграли», – сказал экс-полузащитник сборной России Мостовой.

«Эта сборная России 100% вышла бы на Евро». Согласны с Головиным?12201 голос
Да, вышла быАлександр Головин
Нет, не вышла быФедор Кудряшов
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Р-Спорт»
товарищеские матчи (сборные)
logoСборная Катара по футболу
logoСборная России по футболу
Р-Спорт
logoАлександр Мостовой
logoпремьер-лига Россия
