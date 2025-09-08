Мостовой о 4:1 с Катаром: «Я не смотрел, этот матч мне был не очень интересен. Не тот соперник, по которому можно оценить уровень нашей сборной»

Александр Мостовой не стал смотреть матч России с Катаром.

Россияне в гостях обыграли катарцев со счетом 4:1 в BetBoom товарищеском матче.

«Я не смотрел этот матч, мне он был не очень-то интересен.

Поскольку сборная Катара – это все же не тот соперник, по которому можно было бы оценить уровень нашей сборной. При всем уважении к ней.

Наши ребята должны были выиграть с крупным счетом – они и выиграли», – сказал экс-полузащитник сборной России Мостовой.