Мостовой о 4:1 с Катаром: «Я не смотрел, этот матч мне был не очень интересен. Не тот соперник, по которому можно оценить уровень нашей сборной»
Александр Мостовой не стал смотреть матч России с Катаром.
Россияне в гостях обыграли катарцев со счетом 4:1 в BetBoom товарищеском матче.
«Я не смотрел этот матч, мне он был не очень-то интересен.
Поскольку сборная Катара – это все же не тот соперник, по которому можно было бы оценить уровень нашей сборной. При всем уважении к ней.
Наши ребята должны были выиграть с крупным счетом – они и выиграли», – сказал экс-полузащитник сборной России Мостовой.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Р-Спорт»
