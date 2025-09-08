  • Спортс
  Гладилин о сборной: «Впечатления хорошие, с Иорданией и Катаром выглядели достойно. Выйти из группы на ЧМ сейчас было бы вполне реально»
Валерий Гладилин оценил текущий уровень сборной России.

Во время сентябрьской паузы команда Валерия Карпина сыграла вничью с Иорданией (0:0) и разгромила команду Катара (4:1).

– Посмотрел оба матча. Впечатления хорошие. В этих встречах Карпин выпустил разные составы, но во втором поединке он поставил с первых минут именно тех, кого считает игроками основы. Оба варианта понравились, у нас собраны сейчас в сборной все лучшие футболисты, всем дали поиграть. Результат второго матча меня лично устроил. Понравились те ребята, которые играют в зарубежных чемпионатах. Головин, Алексей Миранчук, Сафонов. Они не отбывали номер, а хорошо поработали в этих матчах.

– Головин сказал, что сборная России могла бы претендовать на выход из группы на ЧМ.

– Силу сборной можно увидеть в матчах с командами, которые учувствуют в этих турнирах. Но вот в матчах с Иорданией и Катаром было видно, что наши парни выглядят достойно. Так что выйти из группы на ЧМ вполне реально было бы сейчас. Я согласен с Головиным. А вот дальше… Тут многое зависит от сетки плей-офф, – сказал бывший полузащитник «Спартака».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
