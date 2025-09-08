  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Ловчев о сборной России: «Я бы не вызывал больше тех, кто с Иорданией играл – они позорят команду. Если вы представляете нашу страну, то обязаны всегда и везде выигрывать»
9

Ловчев о сборной России: «Я бы не вызывал больше тех, кто с Иорданией играл – они позорят команду. Если вы представляете нашу страну, то обязаны всегда и везде выигрывать»

Евгений Ловчев назвал позором игру сборной России против Иордании.

BetBoom товарищеский матч команд на «Лукойл Арене» 4 сентября завершился со счетом 0:0. Вчера сборная России обыграла на выезде команду Катара (4:1).

«Понятно, что в этих двух матчах играли разные составы. При всем уважении, любой состав сборной России должен обыгрывать Иорданию. Я не знаю такой хорошей футбольной страны, как Иордания. То, что я увидел, было безобразием. Мы всех приучили: ну Иордания, ну ничего страшного. Выиграли или проиграли – ничего страшного. Ребят, тогда не надо играть командой, которая называется сборная России! Выходят российские лыжники, они стараются выиграть. Другие спортсмены в своих видах спорта хотят побеждать. Везде нужно быть лучшими.

После игры с Иорданией начали оправдываться: мол, последние 15 минут неплохо играли. Ребят, вы вышли играть за сборную своей страны. Или просто вышли поиграть? Во двор идите играйте. А если вы представляете нашу страну, то вы обязаны всегда и везде выигрывать. Вам простить могут только в том случае, если соперники действительно были сильнее.

Во втором матче уже поинтереснее игроки были. Многие комментаторы начали сейчас говорить, что ничего страшного в том, что сборная пропустила гол. Если в три мяча выигрываем, то можно и пропустить. Это страшно. Страшно, когда в наши ворота забивают гол. Игра с Катаром была интереснее, потому что на поле вышли более качественные футболисты. Вот это уже было похоже на основной состав сборной, где играют Головин, Миранчуки.

Я бы игроков, которые играли в матче с Иорданией, больше в сборную не вызывал. Сказал бы им: «Ребят, а вы же потом будете играть с Бразилией, Германией, когда нас вернут?» А нас все равно через какое‑то время перестанут банить. Все вернется на круги своя. Вы Иорданию‑то обыграть не можете, а еще хотите с сильными сборными играть. Я бы таких близко не подпускал. Они не себя позорят. Они позорят сборную России», – сказал бывший защитник сборной СССР.

«Эта сборная России 100% вышла бы на Евро». Согласны с Головиным?12202 голоса
Да, вышла быАлександр Головин
Нет, не вышла быФедор Кудряшов
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
logoСборная России по футболу
товарищеские матчи (сборные)
logoпремьер-лига Россия
logoСборная Иордании по футболу
logoЕвгений Ловчев
logoСборная Катара по футболу
logoМатч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Ловчев о сборной России: «Над нами словно смеются с этими постоянными дебютантами, списками по 50 человек. Половина вызванных игроков – не уровень сборной. Можно со двора собирать»
21сегодня, 12:31
Пименов считает, что сборная России пробилась бы на ЧМ с такой игрой, как в матче с Катаром: «Получил удовольствие»
3вчера, 21:15
Карпин про гол Катара: «Конкретно расстроил. Была ненужная потеря у Сильянова, Осипенко недоиграл эпизод. И еще была пара опасных выпадов у них»
14вчера, 19:39
Главные новости
Минспорта о переносе встречи с клубами РПЛ: «Обычная практика, это связано с дополняющимся графиком министра. В ближайшие недели встреча обязательно состоится»
310 минут назад
«Бешикташ» не делал предложений по Кисляку. ЦСКА оценивает хавбека не меньше чем в 30 млн евро, сумма в 10 млн «звучит смешно» (Sport24)
514 минут назад
Товарищеский матч. «Спартак» сыграет с «МЛ Витебск» – лидером чемпионата Беларуси
4324 минуты назад
Валерий Овчинников о Клаудиньо: «Разве можно верить бразильцам? Вы перепутали их футбольный интеллект и жизнь. Посмотрите, как они за «Зенит» выступают: хотят – играют, не хотят – не играют»
1249 минут назад
Коллимор о соглашении «Сити» и АПЛ: «Если вы можете задавить лигу юристами и деньгами, которых у вас больше, чем у Бога, то она сдастся. Не ждите ничего особенного от дела о 116 нарушениях»
15сегодня, 14:57
Квалификация ЧМ-2026. Италия сыграет с Израилем, Хорватия примет Черногорию, Беларусь против Шотландии
27сегодня, 14:46
Мостовой о 4:1 с Катаром: «Я не смотрел, этот матч мне был не очень интересен. Не тот соперник, по которому можно оценить уровень нашей сборной»
24сегодня, 14:37
«Ман Сити» и АПЛ достигли соглашения по делу о сделках с ассоциированными сторонами. Клуб не будет оспаривать действующие правила
37сегодня, 14:36
Встреча Минспорта и клубов РПЛ для обсуждения лимита и потолка зарплат перенесена из-за графика министра Дегтярева: «Вопрос «не горит»
45сегодня, 14:27
Руни про ван Гала: «На первой встрече с моей женой он сказал: «Ваши дети похожи на отца. У него очень сильная сперма». Луи мне очень нравился как человек, он забавный»
36сегодня, 14:09
Ко всем новостям
Последние новости
Андрей Канчельскис: «Скучаю по Великобритании, в ноябре поеду. Самая большая разница между Англией и Россией – там все очень дорого. У них другой менталитет, мы думаем по-другому»
2 минуты назад
Первая лига. «Урал» поделил очки с «Нефтехимиком», «Факел» против «Арсенала»
215 минут назад
Глава ФИФА поздравил Узбекистан с выходом на ЧМ-2026: «Историческое достижение. Это результат большого внимания, которое в вашей стране уделяется спорту и футболу»
227 минут назад
Вингер «Зенита» Энрике о Санкт-Петербурге: «Прекрасное место – мы с друзьями ходим в рестораны, были в музее. Немного скучаю по Бразилии, но я счастлив»
431 минуту назад
Хавбек «Спартака» Дмитриев: «Москва – мегаполис, самый топовый город страны. Питер спокойнее, с архитектурой, историей. Про Париж говорили, что грязный, я больше запомнил архитектуру»
240 минут назад
Монсон предложил Дзюбе провести бой: «Было бы интересно с ним подраться. Он хороший спортсмен, в поп-ММА мог бы добиться успеха»
51 минуту назад
«У Энрике не вижу больших стараний, Жерсон никак себя не проявляет в России. Желаю видеть качественных легионеров, но цены завышены». Семенов об игроках «Зенита»
8сегодня, 14:56
Товарищеский матч. Саудовская Аравия в гостях у Чехии
2сегодня, 14:53
Израиль – Италия. Онлайн-трансляция начнется в 21:45
5сегодня, 14:44
Ньямси о судьях в России и Франции: «В РПЛ желтые карточки раздают чаще. Иногда не понимаю, за что ставят пенальти. Но есть и арбитры, к работе которых испытываешь уважение»
1сегодня, 14:44