  • Леонид Слуцкий: «Динамо» Силкина – лучшая команда в истории российского футбола, наверное. ЦСКА проиграл им 0:4, без шансов»
1

Леонид Слуцкий назвал лучшую команду в истории российского футбола.

Я был в тот день в Химках, когда вы подошли к трибуне ЦСКА и говорили: «Ну что мне надо сделать?»  

 – Это мы проиграли «Динамо» 0:4, вообще без шансов. Это было «Динамо» Силкина. И я хочу сказать, что по зрелищности, по качеству вот то «Динамо» – это, наверное, вообще лучшая команда за всю историю российского футбола. Семшов, Кураньи, Самедов, Кокорин... Там просто потрясающая была команда. 

У них был очень короткий кусок, когда убрали Божовича и поставили Силкина. И Силкин им позволял делать абсолютно все. До межсезонья. Они выглядели просто блестяще, – сказал бывший главный тренер ЦСКА в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Это футбол, брат!»
