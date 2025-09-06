Леонид Слуцкий: «Сравнивать европейский менталитет с азиатским – это как сравнивать трактор с лыжами, и те, и те едут, но функции разные. В китайском футболе все по-другому»

Леонид Слуцкий считает, что нельзя сравнивать европейский менталитет с азиатским.

– Леонид Викторович, чему вас научила работа в четырех разных странах?

– Она научила тому, что в каждой стране разный менталитет, разные поведенческие особенности: ментальные, какие угодно. И не учитывать индивидуальные особенности, связанные с национальной принадлежностью, – самая большая ошибка. Причем специфика есть и в Англии, и в Голландии, и особенно в Китае. К счастью, получилось, что когда я учил язык в Риверсдауне, нам рассказывали о национальных особенностях и национальном менталитете, как с кем лучше разговаривать. И этот курс мне очень пригодился.

– Какой самый распространенный стереотип о футбольной культуре каждой из стран вы слышали?

– Россия: все построено на сумасшедшей физподготовке, что у нас лига невероятных атлетов, и если это русский игрок, то он силен как бык, может носиться за пятерых. А это, к сожалению, совсем не так.

Классический стереотип про английский футбол – они все время играют в дождь, что это очень дождливая страна, соответственно, у них великолепные поля, потому что они все время играют в дождь. На самом деле в том же Лондоне почти в два раза больше солнечных дней, чем в Москве, и поэтому у них поля великолепные не из-за того, что они их сделали, чтобы играть в дождь, а потому что работают высокого уровня агрономы.

Распространенный стереотип о культуре Нидерландов заключается в том, что они все играют 4-3-3 и являются последователями Ринуса Михелса. Это тот стереотип, который абсолютно соответствует действительности.

Китай: распространен стереотип о том, что здесь нет футбола, здесь есть только большие деньги. Это абсолютно не так. Здесь уже нет больших денег, потому что огромное количество лимитов и всего остального. И здесь есть футбол, потому что средняя посещаемость матчей – это 95% заполняемости стадионов. Поэтому Китай максимально футбольная страна в плане интереса к нему, а стереотип абсолютно иной.

– Что в маркетинге китайских футбольных клубов реально круче нашего?

– Это вообще невозможно сравнивать. Как и в ментальном плане, если мы будем сравнивать европейский менталитет с азиатским, в частности с китайским, мы не найдем вообще ничего общего. И сравнения неуместны, потому что это все равно, что сравнивать трактор с лыжами. То есть и те, и те вроде едут, но имеют абсолютно разные функции.

Поэтому все в китайском футболе по-другому. Вообще все по-другому: и маркетинг, и работа с болельщиками. Потому тут никто не выигрывает, не проигрывает. Они [китайцы] просто все делают абсолютно иначе. И говорить, где лучше, где хуже, невозможно, потому что это просто иной подход, иная ситуация, иные реалии, – сказал главный тренер «Шанхай Шэньхуа ».