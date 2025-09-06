Слуцкий посоветовал с Дзюбы брать пример: «В стрессоустойчивости и сложных ситуациях. Он мобилизуется в эти моменты, таких мало»
Леонид Слуцкий заявил, что люди могут брать пример с Артема Дзюбы.
– Человек из футбола, с которого стоит брать пример?
– Их огромное количество. Просто нужно подразделять сферы деятельности людей, с кого можно взять пример.
Например, Дзюба в вопросах стрессоустойчивости и сложных ситуациях. Он мобилизуется в эти моменты – таких вообще мало.
У каждого из больших игроков есть, что взять, – сказал бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «В игре»
