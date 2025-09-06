Слуцкий посоветовал с Дзюбы брать пример: «В стрессоустойчивости и сложных ситуациях. Он мобилизуется в эти моменты, таких мало»

Леонид Слуцкий заявил, что люди могут брать пример с Артема Дзюбы.

– Человек из футбола, с которого стоит брать пример?

– Их огромное количество. Просто нужно подразделять сферы деятельности людей, с кого можно взять пример.

Например, Дзюба в вопросах стрессоустойчивости и сложных ситуациях. Он мобилизуется в эти моменты – таких вообще мало.

У каждого из больших игроков есть, что взять, – сказал бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий .

Сильянов о словах Слуцкого, что он «средний игрок»: «Это его мнение. Сильные качества? У меня их нет – раз так сказали, что сделаешь»