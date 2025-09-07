Леонид Слуцкий: «Коммуникация с игроками – это как лего. Ежедневный кропотливый процесс, все много раз разрушается и собирается обратно»

Леонид Слуцкий высказался о трудностях создания единого коллектива.

– Какие главные вызовы в создании единого коллектива?

– Главным вызовом в создании единого коллектива являются единые спортивные цели. Когда вы связаны какой-то большой целью, например, стать чемпионами или выиграть какое-то соревнование, то автоматически коллектив объединяется вокруг большой идеи.

Коммуникацию выстраиваю по-разному. То есть каждый пример индивидуален. Потому что с каждым из игроков, даже с которыми я не имею возможности разговаривать напрямую, у меня есть свои отношения. И это ежедневный кропотливый процесс, который много раз разрушается и собирается обратно.

Это как собирать лего. Ты можешь собирать, собирать, собирать, тебе кажется, что получается. Потом в конце ты увидел, что какую-то детальку 3 часа назад ты поставил не так, и у тебя все пошло не в том направлении. Надо все заново разбирать и заново собирать.

Взаимодействие с игроками очень похоже на эту историю. Иногда кажется, что все хорошо, а иногда маленькая деталь может разрушить невероятные отношения, которые есть, – сказал главный тренер «Шанхай Шэньхуа ».

