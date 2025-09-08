Руни о словах Оуэна, что Майкл был одним из лучших в мире в 17 и в 18 лет: «Он был невероятен. Я выходил на улицу и изображал его, хоть он играл в «Ливерпуле». Его мнение справедливо»

Уэйн Руни заявил, что в юности хотел быть похожим на Майкла Оуэна на поле.

Ранее бывший нападающий «Ливерпуля » заявил , что был одним из лучших молодых игроков мира в свое время: «Я стал лучшим бомбардиром АПЛ в 17 и в 18 лет – такого больше не повторится! В 26 мне уже было стыдно носить футболку со своей фамилией, я был на спаде, когда получал «Золотой мяч».

«Мы с Майклом были очень разными футболистами, с разными качествами. Майкл Оуэн в 17-18 лет был невероятен. Я выходил на улицу и изображал его, хотел быть Майклом Оуэном – даже несмотря на то, что он играл за «Ливерпуль»!

К сожалению, его сломали травмы, и, наверное, он не смог перестроить свою игру так, как это получилось у меня. Я считаю его комментарии справедливыми. Конечно, он будет отстаивать себя. Я бы поступил так же.

Но я бы никогда не стал сравнивать себя с Майклом Оуэном, ведь он был человеком, на которого я равнялся и с кем мне выпала честь играть бок о бок», – сказал бывший нападающий «Манчестер Юнайтед » в эфире The Wayne Rooney Show.