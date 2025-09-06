Кейн провел 108-й матч за сборную Англии. Форвард делит 5-е место с Муром по играм за национальную команду
Харри Кейн вошел в топ-5 по числу матчей за сборную Англии.
Игра с Андоррой (2:0) в отборе к ЧМ-2026 стала 108-й для 32-летнего форварда в футболке национальной команды.
Кейн обошел Эшли Коула по этому показателю и сравнялся с Бобби Муром – теперь они делят 5-е место.
Их опережают Стивен Джеррард (114), Дэвид Бекхэм (115), Уэйн Руни (120) и Питер Шилтон (125).
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Wikipedia
