Руни об игре за Англию: «Фергюсон говорил: «Выйди на 45 минут, не больше». Я приезжал в сборную и просил ставить меня на весь матч – я обожал играть»

Уэйн Руни заявил, что обманывал Алекса Фергюсона, приезжая в сборную Англии.

«Мне нравились вызовы в сборную, будь то товарищеский матч или отборочный. Я любил видеться с партнерами и готовиться к матчам. Наверное, поэтому я и провел 120 игр, потому что никогда не отказывался от вызова.

Я вспоминаю сэра Алекса Фергюсона . Он говорил: «Так, ты выйдешь на 45 минут, не больше. Убедись, что проведешь на поле не больше 45 минут».

Я приезжал в сборную и говорил: «Хочу сыграть весь матч, не меняйте меня», потому что я обожал играть. Некоторые игроки опасались травм, особенно в товарищеских матчах. Но я любил играть.

Фергюсон все знал, но чем больше я играл, тем лучше становился. Не думаю, что его это сильно беспокоило. Например, если бы Рио Фердинанд играл все 90 минут, он, возможно, был бы немного раздражен», – сказал бывший игрок «МЮ» и сборной Англии Уэйн Руни .

