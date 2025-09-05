  • Спортс
  • Майкл Оуэн: «Я стал лучшим бомбардиром АПЛ в 17 и в 18 лет – такого больше не повторится! В 26 мне уже было стыдно носить футболку со своей фамилией, я был на спаде, когда получал «Золотой мяч»
58

Майкл Оуэн: «Я стал лучшим бомбардиром АПЛ в 17 и в 18 лет – такого больше не повторится! В 26 мне уже было стыдно носить футболку со своей фамилией, я был на спаде, когда получал «Золотой мяч»

Майкл Оуэн уверен, что был одним из лучших молодых игроков мира в свое время.

– 17-летний, 18-летний, 19-летний Майкл Оуэн, играющий в полную силу, – на каком месте он был бы среди лучших молодых игроков за последние 10-15 лет, таких как Холанд, Мбаппе, Рэшфорд, в этом же возрасте? Ямаля не берем, он аномалия. 

– Люди могут взглянуть на то, как я играл в 26 лет, и сказать: «Эти футболисты намного лучше него». Да, я знаю. У меня к тому моменту мышцы задней поверхности бедра были разорваны пополам. Мне самому было стыдно носить футболку со своей фамилией, когда мне было 26 и больше. Со мной к тому моменту было покончено. Я уже давно был на спаде. Я выиграл «Золотой мяч», когда уже шел спад. Это был серьезный спад. В 19 лет мышцы порвались пополам.

Но если говорить про период с 7 до 19 лет, то я не уверен, что был кто-то лучше меня. Было всего несколько таких игроков. Что делал Роналдо в 17, 18 лет – боже мой! Я играл против Тьерри Анри, между нами был год или два разницы, и он не делал того, что делал я.

В 17 лет я стал лучшим бомбардиром АПЛ – такого больше никогда не повторится! И в 18, дважды. Но все помнят только то, как я играл в 31, 32 года. Но я к тому моменту уже ничего не мог делать, – сказал экс-форвард «Ливерпуля» в интервью Рио Фердинанду.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: YouTube-канал Рио Фердинанда
