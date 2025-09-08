Де ла Фуэнте о 6:0 с Турцией: «Горжусь сборной Испании. Мерино – топ, гений, один из лучших в мире на своей позиции»

Тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте гордится разгромом Турции на выезде.

Испания крупно обыграла Турцию (6:0) в гостях в 6-м туре квалификации ЧМ-2026.

– Вы говорите с тренером, который гордится футболистами, национальной сборной и тем, как мы представляем свою страну. Команда продолжает и продолжает расти и прибавлять. И я первый, кто удивлен.

– Что вы говорили игрокам в перерыве?

– Это команда, с которой нужно говорить очень мало – они быстро все понимают. Мы не хотели совершать те же ошибки, что и в четверг с Болгарией.

Это поколение футболистов, которое не устает работать и совершенствоваться. Сегодня мы уже думаем, что нужно сделать, чтобы в следующих матчах стать немного лучше.

– Расскажите о травме Нико Уильямса.

– Мне очень жаль, кажется, у него дискомфорт в отводящей мышце бедра. Посмотрим. Возможно, мышечная проблема.

– Родри носил капитанскую повязку, хотя Мората был на поле.

– В этой команде очень щедрые футболисты. Это было решение Альваро – он пример для нас, горжусь иметь такого капитана в команде. Такое решение делает ему часть, я рад этому.

– Мерино сделал хет-трик!

– У нас есть фантастические игроки, и он – еще один пример футболиста, который многое делает правильно, который является гением, топом мирового уровня, но иногда не пользуется признанием в Испании. Микель – один из лучших в мире на своей позиции.

У нас хорошие ребята, которые скромны и хотят продолжать расти, – сказал де ла Фуэнте в интервью Teledeporte.