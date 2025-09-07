Мерино сделал первый хет-трик в карьере – Турции на выезде. У хавбека «Арсенала» 6 голов в 5 матчах за Испанию в 2025-м

Микель Мерино сделал первый хет-трик в карьере.

Сборная Испании громит в гостях Турцию (6:0, второй тайм) в 6-м туре отбора ЧМ-2026. Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

29-летний полузащитник испанцев и «Арсенала» забил три гола – на 22-й минуте, 46-й первого тайма и 57-й.

Мерино впервые сделал хет-трик на взрослом уровне. Ранее у него были только дубли – в составе «Осасуны» и «Арсенала ».

Отметим, что Микель забил 6-й, 7-й и 8-й голы в составе сборной Испании в 37-м матче. При этом у него 6 мячей в 5 играх в 2025 году.

Подробная статистика выступлений уроженца Памплоны доступна здесь .