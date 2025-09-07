Испания не проигрывает 22 матча подряд без учета серии пенальти – 17 побед и 5 ничьих

Сборная Испании довела серию без поражений до 22 матчей.

Испания разгромила Турцию (6:0) в гостях в 6-м туре квалификации ЧМ-2026.

В последний раз без учета серии пенальти испанцы уступали в марте 2024 года – 0:1 Колумбии в товарищеской игре. С тех пор у команды тренера Луиса де ла Фуэнте 17 побед и 5 ничьих.

Отметим, что Испания проиграла Португалии по пенальти в финале Лиги наций в июне после ничьей в основное и добавленное время (2:2).