Гюлер дважды толкнул Ямаля в грудь руками в матче Турция – Испания. Вингер «Барсы» мешал хавбеку «Реала» разыграть штрафной

Арда Гюлер повздорил с Ламином Ямалем в матче Турции и Испании.

Испания громит в гостях Турцию (6:0, второй тайм) в 6-м туре отбора ЧМ-2026, Ямаль отдал два голевых паса. Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 69-й минуте Турция получила право на штрафной. Вингер «Барселоны» встал перед полузащитником «Реала » и мешал ему быстро ввести мяч в игру. Гюлер дважды толкнул Ямаля в грудь руками.

Английский судья Майкл Оливер сделал внушение Арде , футболисты успокоились.

Изображения: кадры из трансляции beIN SPORTS 1