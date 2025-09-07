Гюлер дважды толкнул Ямаля в грудь руками в матче Турция – Испания. Вингер «Барсы» мешал хавбеку «Реала» разыграть штрафной
Арда Гюлер повздорил с Ламином Ямалем в матче Турции и Испании.
Испания громит в гостях Турцию (6:0, второй тайм) в 6-м туре отбора ЧМ-2026, Ямаль отдал два голевых паса. Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
На 69-й минуте Турция получила право на штрафной. Вингер «Барселоны» встал перед полузащитником «Реала» и мешал ему быстро ввести мяч в игру. Гюлер дважды толкнул Ямаля в грудь руками.
Английский судья Майкл Оливер сделал внушение Арде, футболисты успокоились.
Изображения: кадры из трансляции beIN SPORTS 1
