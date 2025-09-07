  • Спортс
  • Радимов о 4:1 с Катаром: «Линия обороны России – а‑ля «Барселона», не опускаются низко, встречают в центре поля. Но с Францией так бы не рискнули – Мбаппе раз десять убежал бы один на один»
Радимов о 4:1 с Катаром: «Линия обороны России – а‑ля «Барселона», не опускаются низко, встречают в центре поля. Но с Францией так бы не рискнули – Мбаппе раз десять убежал бы один на один»

Владислав Радимов сравнил оборону сборной России и «Барселоны» .

Команда тренера Валерия Карпина в гостях разгромила Катар в BetBoom товарищеском матче (4:1). Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию.

«Мне очень нравится, как играет наша сборная. Самое главное, что бросается в глаза, – мобильный центр поля: Кисляк, Батраков, Головин. Они все примерно одной комплекции, при потере мяча мы постоянно вступаем в отбор.

Линия обороны – а‑ля «Барселона», не опускаются низко вообще, встречают соперника в центре поля. Понятно, что это Катар, с командой более высокого уровня мы, может быть, поплатились бы за это, но смотрится это здорово.

Еще бы отметил качество поля – бильярдный стол, на котором нравится играть всем футболистам», – сказал бывший полузащитник «Зенита» и сборной России после первого тайма, который завершился со счетом 3:0.

– У нас была мобильная средняя линия, были высокие скорости. Мы здорово прессинговали. Я бы обратил внимание на то, как высоко играла наша линия обороны.

Первый тайм смотрелся очень хорошо. В этом матче роли были распределены очень хорошо. Когда надо, были длинные передачи, когда надо – короткие. Головин добавляет много уверенности нашей команде.

– А если бы нам сегодня противостояла сборная Франции, смогли бы мы играть с такой высокой линией обороны?

– Думаю, мы бы не рискнули. Любая передача за спину нашим защитникам, Мбаппе бы убегал один на один раз десять, – сказал Радимов после игры.

Россия разнесла Катар. Головин вернулся с голом, Кисляк с Батраковым шикарны и в сборной

«Эта сборная России 100% вышла бы на Евро». Согласны с Головиным?3237 голосов
Да, вышла быАлександр Головин
Нет, не вышла быФедор Кудряшов
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Матч ТВ»
