Карпин про гол Катара: «Конкретно расстроил. Была ненужная потеря у Сильянова, Осипенко недоиграл эпизод. И еще была пара опасных выпадов у них»

Валерий Карпин оценил силу Катара и расстроился из-за пропущенного гола России.

Команда тренера Карпина в гостях разгромила Катар в BetBoom товарищеском матче (4:1). Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию .

– Так хорошо получилось потому, что состав был сильнейший?

– Наверное, да. Не знаю.

– Как в игре по температуре было?

– С кондиционерами было более чем комфортно.

– Пропущенный гол не расстроил?

– Конкретно гол расстроил. Была ненужная потеря у Сильянова , Осипенко недоиграл эпизод. И еще была пара опасных выпадов у Катара . Это расстроило.

– Если не считать матч с Сербией, где играли почти всю игру в большинстве, игра с Катаром была лучшей?

– Учитывая силу соперника, возможно, да. Мне еще понравился матч с Нигерией (1:1). Должны были побеждать, если бы не пропустили дурацкий гол, – сказал главный тренер сборной России и «Динамо » Карпин.

