Карпин про гол Катара: «Конкретно расстроил. Была ненужная потеря у Сильянова, Осипенко недоиграл эпизод. И еще была пара опасных выпадов у них»

Команда тренера Карпина в гостях разгромила Катар в BetBoom товарищеском матче (4:1). Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию.
– Так хорошо получилось потому, что состав был сильнейший?
– Наверное, да. Не знаю.
– Как в игре по температуре было?
– С кондиционерами было более чем комфортно.
– Пропущенный гол не расстроил?
– Конкретно гол расстроил. Была ненужная потеря у Сильянова, Осипенко недоиграл эпизод. И еще была пара опасных выпадов у Катара. Это расстроило.
– Если не считать матч с Сербией, где играли почти всю игру в большинстве, игра с Катаром была лучшей?
– Учитывая силу соперника, возможно, да. Мне еще понравился матч с Нигерией (1:1). Должны были побеждать, если бы не пропустили дурацкий гол, – сказал главный тренер сборной России и «Динамо» Карпин.
