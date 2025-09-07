«Зенит» предложил 8+4 млн евро за Рикелме Филлипи. «Палмейрас» отказал и хочет 12+3 млн за 18-летнего вингера (Жорже Никола)

«Зенит» предложил больше 10 миллионов евро за вингера «Палмейраса» Рикелме.

Как сообщает бразильский инсайдер Жорже Никола, клуб из Санкт-Петербурга предложил за Рикелме Филлипи 8 миллионов евро, еще 4 млн предусмотрены в качестве бонусов.

Однако «Палмейрас» отклонил предложение «Зенита» и хочет получить 12+3 млн евро за 18-летнего атакующего полузащитника.

Рикелме провел всего 1 матч за первую команду клуба из Сан-Паулу. В 68 играх за «Палмейрас » U20 он забил 28 голов, сделал 4 ассиста и получил 9 желтых карточек.

В 2023 году Филлипи в составе сборной Бразилии до 17 лет сыграл на чемпионате Южной Америки, забил 2 гола, бразильцы стали чемпионами. Игрок также выступал на ЧМ (U17) в 2023-м.

