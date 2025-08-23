  • Спортс
  • Нино и «Васко да Гама» согласовали контракт. Бразильцы хотят заплатить «Зениту» в рассрочку (NTVascainos)
Нино и «Васко да Гама» согласовали контракт. Бразильцы хотят заплатить «Зениту» в рассрочку (NTVascainos)

Защитник «Зенита» Нино согласовал контракт с «Васко да Гама».

Клуб из Рио-де-Жанейро ведет переговоры о трансфере 28-летнего бразильца, изъявив желание заплатить петербуржцам в рассрочку. При этом «Зенит» настаивает, чтобы сумма первого транша была более высокой, сообщает NTVascainos.

Тренер «Васко да Гама» Фернандо Диниз знаком с Нино по совместной работе во «Флуминенсе».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: NTVascainos
logoНино Мота
logoЗенит
возможные трансферы
logoпремьер-лига Россия
logoвысшая лига Бразилия
logoВаско да Гама
