«Зенит» отказался продавать Дугласа Сантоса. Он интересен «Атлетико Минейро» и другим бразильским клубам (Goal)

«Зенит» отказался продавать Дугласа Сантоса.

Как пишет Goal, 31-летний защитник, вызванный Карло Анчелотти в сборную Бразилии, интересен ряду бразильских клубов.

В их числе «Атлетико Минейро ». За эту команду Дуглас Сантос выступал до отъезда в Европу в 2016 году.

Отмечается, что и сам игрок в данный момент не стремится возвращаться в Бразилию. Его контракт с «Зенитом » действует до 30 июня 2027 года.

Сантос выступает за клуб из Санкт-Петербурга с 2019 года. У него есть гражданство РФ.

