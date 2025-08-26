«Зенит» отказался продавать Дугласа Сантоса. Он интересен «Атлетико Минейро» и другим бразильским клубам (Goal)

  • Спортс
«Зенит» отказался продавать Дугласа Сантоса.

Как пишет Goal, 31-летний защитник, вызванный Карло Анчелотти в сборную Бразилии, интересен ряду бразильских клубов. 

В их числе «Атлетико Минейро». За эту команду Дуглас Сантос выступал до отъезда в Европу в 2016 году. 

Отмечается, что и сам игрок в данный момент не стремится возвращаться в Бразилию. Его контракт с «Зенитом» действует до 30 июня 2027 года. 

Сантос выступает за клуб из Санкт-Петербурга с 2019 года. У него есть гражданство РФ.

Дугласа Сантоса вызвали в сборную Бразилии: если сыграет, снова будет легионером в РПЛ

