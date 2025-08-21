«Васко да Гама» договорился с «Зенитом» об аренде Ренана с правом выкупа. Защитник прибудет в Бразилию до конца недели (ESPN Brasil)
Роберт Ренан близок к переходу в «Васко да Гама».
Бразильский клуб договорился с «Зенитом» о трансфере защитника на правах аренды на сроком на год, сообщает ESPN Brasil. Соглашение может быть продлено до конца 2026 года и предусматривает опцию выкупа.
Ожидается, что Ренан сегодня подпишет контракт с «Васко да Гама» дистанционно. Бразилец должен прибыть в Рио-де-Жанейро до конца недели.
Отмечается, что на защитника «Зенита» также претендовала «Баия», сделавшая более выгодное предложение, однако Ренан сделал выбор в пользу «Васко да Гама».
Прошлый сезон Ренан провел в аренде в «Аль-Шабабе» из Эр-Рияда. Его статистику можно найти здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ESPN Brasil
