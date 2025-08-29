  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Зениту» интересен Джон Джон из «Брагантино». Концерн «Ред Булл» против продажи хавбека в Россию из-за политической ситуации (Globo)
89

«Зениту» интересен Джон Джон из «Брагантино». Концерн «Ред Булл» против продажи хавбека в Россию из-за политической ситуации (Globo)

«Зениту» интересен полузащитник Джон Джон из «Ред Булл Брагантино».

Клуб из Санкт-Петербурга намерен сделать официальное предложение о приобретении 22-летнего игрока, как пишет Globo.

При этом австрийский концерн «Ред Булл» не разрешает бразильскому клубу из своей системы продавать футболиста в Россию из-за политической ситуации. 

Сам Джон Джон готов продолжить карьеру за рубежом.

Отмечается, что давление на «Брагантино» в плане возможного согласия на сделку может оказать другой бразильский клуб – «Палмейрас», которому принадлежат 40% прав на игрока. 

В текущем чемпионате Бразилии Джон провел 19 матчей и набрал 6 (3+3) очков по системе «гол+пас». С его статистикой можно также ознакомиться здесь

«Ливерпуль» против «Арсенала». Кто победит в топ-матче АПЛ?1335 голосов
ЛиверпульЛиверпуль
Будет ничьяпремьер-лига Англия
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Александр Балабанов
logoпремьер-лига Россия
возможные трансферы
logoПалмейрас
Политика
logoЗенит
logoДжон Джон
logoРед Булл Зальцбург
logoвысшая лига Бразилия
logoРед Булл Брагантино
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Зенит» отказался продавать Дугласа Сантоса. Он интересен «Атлетико Минейро» и другим бразильским клубам (Goal)
6326 августа, 05:10
Нино и «Васко да Гама» согласовали контракт. Бразильцы хотят заплатить «Зениту» в рассрочку (NTVascainos)
3223 августа, 07:31
Клаудиньо об уходе из «Зенита»: «Хотел вернуться в Бразилию, но меня не отпускали, продлили контракт. В итоге меня продали «Аль-Садду» по решению клуба»
3122 августа, 10:45
«Васко да Гама» договорился с «Зенитом» об аренде Ренана с правом выкупа. Защитник прибудет в Бразилию до конца недели (ESPN Brasil)
1921 августа, 17:26
Главные новости
«Сочи» планирует уволить Морено в сентябрьскую паузу, если удастся решить вопрос о неустойке. Осинькин и Василенко – кандидаты на замену (Сергей Ильев)
823 минуты назад
Аморим про «МЮ»: «Иногда дело не в результате, а в том, как мы проиграли – вот это трудно принять. После «Гримсби» было желание уйти, сейчас – нет»
3230 минут назад
Знаете все о тестах и играх про спорт и круто шарите в маркетинге? Откликайтесь на вакансию Сирены!
40 минут назадВакансия
Талалаев о физподготовке «Балтики»: «Мой штаб – один из лучших в стране. У нас нет бразильцев. Это будет взрыв рынка, если найду игрока оттуда, который сможет перелопачивать нашу работу»
1949 минут назад
Алонсо о расизме в адрес Мбаппе и Винисиуса: «Этим должны заниматься компетентные органы, а «Реалу» нужно сосредоточиться на игре»
554 минуты назад
Юлианна Караулова исполнит гимн России перед матчем сборной с Иорданией
21сегодня, 13:39
«Челси» хочет арендовать Буонанотте. Клуб ведет переговоры с «Брайтоном» по 20-летнему атакующему хавбеку
18сегодня, 13:38
Руни о заявлениях Аморима после «Гримсби»: «Если тренер произносит такие слова, значит, что-то сломалось. Видим одну и ту же игру, одни и те же результаты»
30сегодня, 13:23
Заур Тедеев: «У нас футболист в 30-32 года уже на закате карьеры. Проблема – в детском футболе. Идем за результатом, к 18-19 годам износ коленей, суставов»
33сегодня, 13:10
Рубен Аморим: «Иногда хочется уйти из «МЮ», иногда – остаться на 20 лет. Иногда ненавижу игроков, иногда люблю. Это мой стиль поведения, игра с «Гримсби» разочаровала»
57сегодня, 12:54
Ко всем новостям
Последние новости
«Антверпен» уверен в переходе Ламменса в «Манчестер Юнайтед» за 25 млн евро (Саша Тавольери)
4 минуты назад
«Зенит» продал Лобова в «Рубин» за 30+30 млн рублей. Петербуржцы сохранят право обратного выкупа защитника
510 минут назад
Сака пропустит несколько недель из-за травмы, сообщил Артета. Эдегора хотят подготовить к матчу с «Ливерпулем»
216 минут назад
ЦСКА объявил о переходе Яковлева в «Волгу». Форвард забил один гол в 36 матчах за клуб
835 минут назад
«Спартак» встретится с «Сочи» на «Лукойл Арене». Покупайте билеты и поддержите красно-белых на стадионе!
40 минут назадРеклама
Экс-форвард «Милана» Кутроне перешел в «Парму» из «Комо» на правах аренды
344 минуты назадФото
Мареска о Гарначо в «Челси»: «Переход уже близко. Вижу его на позиции вингера»
3сегодня, 13:37
«Кристал Пэлас» за 30 млн евро купил Пино у «Вильярреала». Контракт – на 5 лет
2сегодня, 13:21Фото
«Марсель» работает над подписанием Зинченко, однако проблема в высокой зарплате защитника «Арсенала»
4сегодня, 13:09
Матч между «Пари НН» и «Оренбургом» пройдет в Саранске. Нижегородцы уже дважды играли там, по разу – в Грозном и Казани
2сегодня, 12:10