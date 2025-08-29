«Зениту» интересен Джон Джон из «Брагантино». Концерн «Ред Булл» против продажи хавбека в Россию из-за политической ситуации (Globo)

«Зениту» интересен полузащитник Джон Джон из «Ред Булл Брагантино».

Клуб из Санкт-Петербурга намерен сделать официальное предложение о приобретении 22-летнего игрока, как пишет Globo.

При этом австрийский концерн «Ред Булл » не разрешает бразильскому клубу из своей системы продавать футболиста в Россию из-за политической ситуации.

Сам Джон Джон готов продолжить карьеру за рубежом.

Отмечается, что давление на «Брагантино » в плане возможного согласия на сделку может оказать другой бразильский клуб – «Палмейрас », которому принадлежат 40% прав на игрока.

В текущем чемпионате Бразилии Джон провел 19 матчей и набрал 6 (3+3) очков по системе «гол+пас». С его статистикой можно также ознакомиться здесь .