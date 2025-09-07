Осипенко о 4:1 в Катаре: «Как в бане, кондиционеры не везде работали. Специфичный футбол – где‑то стоишь и дышишь»

Максим Осипенко сравнил условия в Катаре с баней.

Команда тренера Валерия Карпина в гостях разгромила Катар в BetBoom товарищеском матче (4:1). Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию .

«В первом тайме хорошо контролировали мяч, один раз пошли в прессинг, развернули их. Забили три гола, идеальный тайм.

Иордания и Катар? Силу соперников надо учитывать, разные составы играли.

Сегодня вышли на разминку, выключили половину кондиционеров. Как в бане. Где‑то работали они, где‑то нет. Специфичный футбол, где‑то стоишь и дышишь. Спасибо болельщикам что пришли и поддержали нас», – сказал защитник «Динамо » и сборной России Осипенко.

Россия разнесла Катар. Головин вернулся с голом, Кисляк с Батраковым шикарны и в сборной