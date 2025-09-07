Россия обыграла Катар впервые с 1996-го. Были также ничья и поражение
Сборная России впервые обыграла Катар с 1996 года.
Команда Валерия Карпина разгромила соперника на его поле со счетом 4:1 в BetBoom товарищеском матче.
До этого Россия официально играла с Катаром трижды – в 1996-м (5:2), в 2011-м (1:1) и в 2016-м (1:2).
Отметим, что РФС считает неофициальным матч с Катаром в сентябре 2023 года (1:1).
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Transfermarkt
