Россия обыграла Катар впервые с 1996-го. Были также ничья и поражение

Сборная России впервые обыграла Катар с 1996 года.

Команда Валерия Карпина разгромила соперника на его поле со счетом 4:1 в BetBoom товарищеском матче.

До этого Россия официально играла с Катаром трижды – в 1996-м (5:2), в 2011-м (1:1) и в 2016-м (1:2).

Отметим, что РФС считает неофициальным матч с Катаром в сентябре 2023 года (1:1).