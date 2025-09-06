  • Спортс
  • Родри о разрыве «крестов»: «Травма имела большее значение, чем «Золотой мяч». Приз стал глотком свежего воздуха в момент, когда мне было реально тяжело»
Родри о разрыве «крестов»: «Травма имела большее значение, чем «Золотой мяч». Приз стал глотком свежего воздуха в момент, когда мне было реально тяжело»

Родри признался, что травма «крестов» стала для него облегчением.

«Травма имела большее значение для меня, чем «Золотой мяч». Приз стал глотком свежего воздуха в тот момент, когда мне было действительно тяжело.

Я рад этому признанию, но оно для меня бесполезно. Я все еще хочу оставаться тем же игроком. Прежде всего, проходя через это в плане психологии, я хочу вернуться на свой уровень, хочу снова получать удовольствие от футбола. Это моя единственная цель.

На данный момент я сыграл два матча за клуб в этом сезоне, один полностью. Я стараюсь как можно быстро набрать форму», – сказал полузащитник «Ман Сити» и сборной Испании. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ESPN
