Лаутаро о претендентах на «Золотой мяч»: «Кто-то из «ПСЖ» может выиграть – Хакими, Дембеле... Очень нравится Салах, он провел великолепный сезон в АПЛ»
Лаутаро Мартинес высказался о фаворитах на «Золотой мяч».
– Вы играли против «ПСЖ» и «Барселоны». Какой игрок заслуживает «Золотой мяч» в этом году?
– Многие провели отличный сезон, завоевав много трофеев. У «Парижа» довольно много номинантов (9), и один из них может его выиграть – Хакими, Дембеле…
Впрочем, мне очень нравится Мохамед Салах. Но это зависит от того, как все будет оцениваться, потому что он провел великолепный сезон в Премьер-лиге, которую выиграл, и это действительно очень интересный игрок, – сказал нападающий «Интера».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: L’Équipe
