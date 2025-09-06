Лаутаро о претендентах на «Золотой мяч»: «Кто-то из «ПСЖ» может выиграть – Хакими, Дембеле... Очень нравится Салах, он провел великолепный сезон в АПЛ»

Лаутаро Мартинес высказался о фаворитах на «Золотой мяч».

– Вы играли против «ПСЖ» и «Барселоны». Какой игрок заслуживает «Золотой мяч» в этом году?

– Многие провели отличный сезон, завоевав много трофеев. У «Парижа» довольно много номинантов (9), и один из них может его выиграть – Хакими , Дембеле …

Впрочем, мне очень нравится Мохамед Салах . Но это зависит от того, как все будет оцениваться, потому что он провел великолепный сезон в Премьер-лиге, которую выиграл, и это действительно очень интересный игрок, – сказал нападающий «Интера ».

Лаутаро Мартинес: «Мечтаю выиграть «Золотой мяч», я вхожу в пятерку лучших нападающих мира. Иногда меня недооценивают – возможно, это вопрос имиджа, маркетинга»