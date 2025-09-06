  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Лаутаро Мартинес: «Мечтаю выиграть «Золотой мяч», я вхожу в пятерку лучших нападающих мира. Иногда меня недооценивают – возможно, это вопрос имиджа, маркетинга»
36

Лаутаро Мартинес: «Мечтаю выиграть «Золотой мяч», я вхожу в пятерку лучших нападающих мира. Иногда меня недооценивают – возможно, это вопрос имиджа, маркетинга»

Лаутаро Мартинес рассказал о мечте выиграть «Золотой мяч».

– Ты простил членов жюри «Золотого мяча 2024», которые поставили тебя на седьмое место? Ты говорил: «Я ожидал большего»...

– Да. Я рассчитывал подняться в рейтинге выше, став лучшим бомбардиром и игроком Серии А, выиграв Кубок Америки, забив пять мячей, включая победный гол в финале. Я также выиграл Суперкубок Италии, забив в полуфинале и финале.

Я уважаю выбор членов жюри. Меня спросили, что я думаю, я ответил. Я такой, какой есть, я никогда не кривлю душой. По крайней мере, все ясно. 

– Прав ли был Лионель Месси, сказав, что его заслуживал ты, а не Родри?

– Я не знаю. Для меня важны индивидуальные награды. Команда важнее отдельных игроков, но когда мы получаем индивидуальные награды, это происходит потому, что мы делаем что-то хорошее для команды. Успехи нашей команды позволяют нам попасть сюда, на этот праздник.

Попасть в число 30-ти лучших – уже большая награда, но я мечтаю о том, чтобы в течение сезона показать себя с лучшей стороны. Я мечтаю выиграть «Золотой мяч», очень престижный трофей.

– Тебя недооценивают?

– Иногда. В конце концов, это дело вкуса. Возможно, это вопрос имиджа, маркетинга, который не приводит меня к тому, чего я заслуживаю. Но я всегда выкладываюсь ради своих партнеров по команде, ради футболки своей команды. Вот что важно.

Я стараюсь достигать своих целей, чтобы быть в мире с самим собой. В свои 28 лет я очень доволен своей карьерой. Я всегда прогрессировал, улучшал свою игру, и мне еще многому предстоит научиться. Да, я стремлюсь к большему признанию. Это важно. Но прежде всего я хотел бы, чтобы меня считали хорошим, вежливым человеком, который всегда вел себя корректно.

– Тебя не оценивают по достоинству?

– Мы сами оцениваем себя, когда играем, прогрессируем и растем. В первую очередь мы работаем на себя. А уже потом есть все те, кто голосует, говорит, анализирует и высказывает свое мнение. Иногда эти люди могут встать не с той ноги и сказать о тебе что-то плохое. Это свобода слова, комментировать и критиковать – тоже.

Когда кто-то говорит о тебе плохое, это ранит, но это всего лишь слова. Это субъективно – каждый может оценивать игрока так, как хочет.

– На каком месте ты находишься в списке лучших нападающих мира?

– Наверняка, в пятерке лучших. Я не хочу называть имен. Каждый оценивает игроков по своему усмотрению, есть нападающие очень высокого уровня. Но то, что я сделал за последние годы, позволяет мне входить в пятерку лучших, – сказал нападающий «Интера». 

Нули России с Иорданией – как вам?23720 голосов
СтыдноСборная России по футболу
Нормально, достойный соперникВалерий Карпин
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: L’Equipe
logoЗолотой мяч
logoсерия А Италия
logoЛаутаро Мартинес
logoИнтер
logoРодри
logoЛионель Месси
logoСборная Аргентины по футболу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
За какой английский клуб, помимо «МЮ», выступал Дэвид Бекхэм? И другие вопросы в нашем ТГ-боте
27 минут назадТесты и игры
Журова о Клаудиньо: «И без СВО заработал бы и уехал, требовать неземной любви к России было бы глупо. Его поведение понятно, не хочет быть отмененным русским. Сам откажется от гражданства»
634 минуты назад
Чичарито: «Гол Агуэро – один из главных моментов в истории АПЛ, но я один из немногих, кого он не радует! Болезненно для «МЮ», скорее мы упустили титул, чем «Сити» его выиграл»
1сегодня, 21:26
Соболев о «Зените»: «Конкуренция сумасшедшая, никто не чувствует себя первым номером. Поначалу мне было тяжеловато, не мог забить, но сейчас неплохо выступаю»
9сегодня, 21:16
Гюлер о Ямале: «У нас разные амплуа и стили, сравнивать было бы неправильно. У него большой талант»
13сегодня, 21:09
Семак про 5:3 с «Сьоном»: «О таком можно только мечтать – проводить матчи в такой атмосфере, с хорошей европейской командой, при 25 000 болельщиков»
16сегодня, 20:50
Квалификация ЧМ-2026. Португалия забила 5 голов Армении, Англия обыграла Андорру, Сербия одолела Латвию
181сегодня, 20:49
«ПСЖ» потребовал от FFF ввести протокол взаимодействия между врачами сборной и клуба на фоне травм Дембеле и Дуэ и припомнил прошлые случаи: «Выражаем глубокую озабоченность»
7сегодня, 20:40
Пирс Морган: «В жизни неизбежны три вещи: смерть, налоги и голы Роналду. 40 лет – а он продолжает вколачивать мяч в сетку и обновлять мировые рекорды»
49сегодня, 20:15
«Байер» связался с Моттой. «Ювентус» сэкономил бы 15 млн евро, согласись Тиаго на эту работу, но тренер склоняется к отказу
32сегодня, 20:04
Ко всем новостям
Последние новости
Клопп посетил концерт Эда Ширана и сделал фото с певцом: «Вот это шоу! Легенда!»
222 минуты назадФото
Леонид Слуцкий: «Коммуникация с игроками – это как лего. Ежедневный кропотливый процесс, все много раз разрушается и собирается обратно»
29 минут назад
Орлов о Жерсоне: «Он устал, перенасытился игрой. Ему надо отдохнуть, пока «Зениту» можно без него обойтись. Это потенциальный игрок сборной Бразилии»
242 минуты назад
Кузнецов о лимите: «В СССР играли без легионеров, результаты показывали, чемпионат был конкурентоспособный. Говорят, рядом с хорошими легионерами будут расти молодые. А так не будут?»
643 минуты назад
«Аль-Ахли» за 25 млн евро купил хавбека Франции U21 Атангана у «Реймса»
250 минут назад
Из-за дыры в газоне глубиной 20 сантиметров прервали матч Австрии и Кипра в отборе ЧМ. Пауза продлилась 7 минут, пока яму не заделали
253 минуты назадФото
«Делю игроков на два типа. Первый – те, кому Бог ниспослал дар, как Тотти; по работе Франческо с мячом видно, что он другой. Второй – те, кто сочетают талант с трудом, как Роналду». Фьенга о форвардах
4сегодня, 21:09
Товарищеские матчи. США против Южной Кореи, Мексика сыграет с Японией
1сегодня, 21:01Live
Кин о 2:0 с Андоррой: «Англия откатилась к старым настройкам. Поперечные, обратные передачи – нужно больше подавать, не усложнять игру. Они слишком часто отходят назад»
3сегодня, 21:01
Родри о разрыве «крестов»: «Травма имела большее значение, чем «Золотой мяч». Приз стал глотком свежего воздуха в момент, когда мне было реально тяжело»
5сегодня, 20:40