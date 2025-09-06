Лаутаро Мартинес: «Мечтаю выиграть «Золотой мяч», я вхожу в пятерку лучших нападающих мира. Иногда меня недооценивают – возможно, это вопрос имиджа, маркетинга»

Лаутаро Мартинес рассказал о мечте выиграть «Золотой мяч».

– Ты простил членов жюри «Золотого мяча 2024», которые поставили тебя на седьмое место? Ты говорил: «Я ожидал большего»...

– Да. Я рассчитывал подняться в рейтинге выше, став лучшим бомбардиром и игроком Серии А, выиграв Кубок Америки, забив пять мячей, включая победный гол в финале. Я также выиграл Суперкубок Италии, забив в полуфинале и финале.

Я уважаю выбор членов жюри. Меня спросили, что я думаю, я ответил. Я такой, какой есть, я никогда не кривлю душой. По крайней мере, все ясно.

– Прав ли был Лионель Месси, сказав, что его заслуживал ты, а не Родри?

– Я не знаю. Для меня важны индивидуальные награды. Команда важнее отдельных игроков, но когда мы получаем индивидуальные награды, это происходит потому, что мы делаем что-то хорошее для команды. Успехи нашей команды позволяют нам попасть сюда, на этот праздник.

Попасть в число 30-ти лучших – уже большая награда, но я мечтаю о том, чтобы в течение сезона показать себя с лучшей стороны. Я мечтаю выиграть «Золотой мяч », очень престижный трофей.

– Тебя недооценивают?

– Иногда. В конце концов, это дело вкуса. Возможно, это вопрос имиджа, маркетинга, который не приводит меня к тому, чего я заслуживаю. Но я всегда выкладываюсь ради своих партнеров по команде, ради футболки своей команды. Вот что важно.

Я стараюсь достигать своих целей, чтобы быть в мире с самим собой. В свои 28 лет я очень доволен своей карьерой. Я всегда прогрессировал, улучшал свою игру, и мне еще многому предстоит научиться. Да, я стремлюсь к большему признанию. Это важно. Но прежде всего я хотел бы, чтобы меня считали хорошим, вежливым человеком, который всегда вел себя корректно.

– Тебя не оценивают по достоинству?

– Мы сами оцениваем себя, когда играем, прогрессируем и растем. В первую очередь мы работаем на себя. А уже потом есть все те, кто голосует, говорит, анализирует и высказывает свое мнение. Иногда эти люди могут встать не с той ноги и сказать о тебе что-то плохое. Это свобода слова, комментировать и критиковать – тоже.

Когда кто-то говорит о тебе плохое, это ранит, но это всего лишь слова. Это субъективно – каждый может оценивать игрока так, как хочет.

– На каком месте ты находишься в списке лучших нападающих мира?

– Наверняка, в пятерке лучших. Я не хочу называть имен. Каждый оценивает игроков по своему усмотрению, есть нападающие очень высокого уровня. Но то, что я сделал за последние годы, позволяет мне входить в пятерку лучших, – сказал нападающий «Интера ».