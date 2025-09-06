Родри о «Золотом мяче»: «ПСЖ» был лучшей командой сезона, и было бы трудно не наградить игрока парижан. Дембеле или Витинью, возможно»
Родри отдал бы «Золотой мяч» одному из футболистов «ПСЖ».
«ПСЖ» был лучшей командой сезона, и было бы трудно не вручить награду игроку парижан.
Если руководствоваться спортивными критериями, то, возможно, Дембеле или Витинье», – сказал полузащитник «Манчестер Сити» и последний обладатель приза.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
