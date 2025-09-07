Мбаппе о «Золотом мяче»: «Отвез бы его Дембеле домой, если бы все зависело от меня. Ямаль? Ну уж нет, он из «Барселоны»

Килиан Мбаппе надеется, что «Золотой мяч» получит Усман Дембеле.

Церемония вручения награды пройдет в Париже 22 сентября.

– Усман Дембеле заслуживает «Золотой мяч»?

– Конечно! Если бы это зависело только от меня, я бы сам отвез его к нему домой. Надеюсь, Ашраф Хакими займет высокую позицию [в рейтинге], потому что защитников нужно ценить.

– А Ламин Ямаль?

– Ну уж нет, он из «Барселоны». Но он действительно хорош! – сказал со смехом нападающий «Реала » и сборной Франции в эфире TF1.