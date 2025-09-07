  • Спортс
  «Мне ни холодно, ни жарко от матчей России. Хочется, чтобы она выступала на международных турнирах. Команды вроде Иордании и Катара я вообще не знаю». Канчельскис о сборной
7

Андрей Канчельскис заявил, что товарищеские игры сборной России ему не интересны.

В четверг российская команда сыграла вничью с Иорданией (0:0). Сегодня россияне встретится со сборной Катара. Игра начнется в 18:15 по московскому времени.

«Какая может быть реабилитация у сборной России в матче с Катаром? За что? За 0:0 с Иорданией? Реабилитация может быть тогда, когда мы будем выступать на чемпионатах Европы и мира. Сейчас просто товарищеские матчи, о которых скоро все забудут. Наш министр спорта должен вернуть нас на международную арену и на Олимпийские игры.

А то сейчас говорят, что у сборной России есть какая-то беспроигрышная серия. Это смешно и неправильно! Мы хороши в товарищеских матчах, но и в советское время наша сборная тоже была «чемпионом мира» в товарищеских играх. Однако тогда мы практически все выигрывали!

Я играл против сборных Италии, Франции, Нидерландов. А такие команды, как Иордания и Катар, я вообще не знаю!

Мне ни холодно, ни жарко от матчей сборной России. Мне хочется, чтобы она выступала на международных турнирах», – сказал экс-полузащитник национальной команды Канчельскис.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
