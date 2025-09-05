Пономарев о матче с Иорданией: «Бездарнее игры сборной я не видел. Карпин неправильно выставил состав на 1-й тайм, все лучшие сидели на лавке»

Владимир Пономарев назвал бездарной игру сборной России в матче с Иорданией.

BetBoom товарищеская встреча на «Лукойл Арене» завершилась со счетом 0:0

«Бездарнее игры со стороны сборной [России] я вообще никогда не видел. Особенно в первом тайме.

Карпин неправильно выставил состав на первый тайм. Все лучшие игроки российского футбола сидели на лавке: и «цээсковцы», и «локомотивцы».

Батраков и Дивеев наблюдали за матчем со скамейки. Зачем? Сборная всегда играет одним составом, и добавлять в нее новых людей нужно очень скрупулезно», – сказал бывший защитник ЦСКА и сборной СССР.