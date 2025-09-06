«Карпин спустит собак в раздевалке. В Катаре увидим другую сборную по скорости, самоотдаче, борьбе». Гришин о России

Александр Гришин считает, что сборная России сыграет с Катаром лучше, чем с Иорданией.

Матч в Дохе пройдет в воскресенье. В четверг россияне разошлись миром с Иорданией (0:0) в товарищеской игре в Москве.

«Катар сильнее, чем Иордания. Поэтому Карпин берет основных футболистов именно на игру с Катаром.

После Иордании он точно спустит собак в раздевалке. В Катаре мы увидим другую сборную по скорости, самоотдаче, борьбе. Пресса сейчас не очень хорошая», — сказал бывший футболист ЦСКА.