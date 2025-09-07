Карпин о сборной России: «Составы на официальные игры были бы другими. Сейчас мы учитываем соперника, но больше отталкиваемся от себя»
Валерий Карпин заявил, что выбирал бы другой состав сборной на официальные матчи.
Сегодня сборная России в гостях встретится с Катаром в BetBoom товарищеском матче. Игра начнется в 18:15 по московскому времени. В четверг команда Карпина в Москве сыграла вничью с Иорданией (0:0).
«Понятно, что составы и на первый матч, и на второй, если бы это были официальные игры, были бы другими. Состав с Иорданией и состав с Катаром тоже были бы другие – больше подстраивались бы под соперника.
Сейчас разбор соперника происходит точно так же, как и в официальном матче, но другое дело, что мы больше все равно, учитывая соперника, отталкиваемся от себя», – сказал главный тренер сборной России.
4:1 сборной России с Катаром – убедительно?3382 голоса
Да, вполне
Нет, этого мало
Все эти матчи ничего не значат
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости