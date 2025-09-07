Президент «Фенербахче» об отставке Моуринью: «Мы говорили о необходимости доминировать с 99 голами и 99 очками. Выбыть от «Бенфики» нестрашно, но вылететь как мы – неприемлемо»

Президент «Фенербахче» Али Коч высказался об увольнении Жозе Моуринью.

29 августа турецкий клуб отправил главного тренера в отставку на фоне невыхода в групповой этап Лиги чемпионов после поражения от «Бенфики».

«Я говорил с Моуринью о необходимости играть в более доминирующем стиле в конце сезона. Нам нужно забивать 99 голов и набирать 99 очков.

Выбыть от «Бенфики» нестрашно, но то, как мы вылетели, было неприемлемо. Это заставило меня подумать, что мы продолжим играть так же, как в прошлом году, поэтому мы расстались», – заявил Коч.

В руководстве «Фенербахче» считали, что Моуринью «играет с ними, как с марионетками». Совет директоров возмутился из-за слов тренера о селекции (Fanatik)