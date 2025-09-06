Зидан дал «Фенербахче» предварительное согласие, обсуждаются детали контракта. Турки после увольнения Моуринью также общались с Тедеско, Спаллетти и Постекоглу (Sabah)

Зинедин Зидан может возглавить «Фенербахче».

Sabah сообщает, что бывший главный тренер «Реала» дал предварительное согласие на сотрудничество, ведутся переговоры насчет зарплаты и других деталей контракта.

Также стамбульцы после увольнения Жозе Моуринью связывались с Лучано Спаллетти , Энджем Постекоглу и Доменико Тедеско . Экс-тренер сборной Италии ответил отказом, сославшись на желание больше времени проводить с семьей.

Зидан не работает тренером с 2021 года. Ранее сообщалось, что он может возглавить сборную Франции после ЧМ-2026, когда Дидье Дешам покинет свой пост.