Зидан дал «Фенербахче» предварительное согласие, обсуждаются детали контракта. Турки после увольнения Моуринью также общались с Тедеско, Спаллетти и Постекоглу (Sabah)
Зинедин Зидан может возглавить «Фенербахче».
Sabah сообщает, что бывший главный тренер «Реала» дал предварительное согласие на сотрудничество, ведутся переговоры насчет зарплаты и других деталей контракта.
Также стамбульцы после увольнения Жозе Моуринью связывались с Лучано Спаллетти, Энджем Постекоглу и Доменико Тедеско. Экс-тренер сборной Италии ответил отказом, сославшись на желание больше времени проводить с семьей.
Зидан не работает тренером с 2021 года. Ранее сообщалось, что он может возглавить сборную Франции после ЧМ-2026, когда Дидье Дешам покинет свой пост.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sabah
