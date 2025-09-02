Моуринью может сменить тен Хага в «Байере». Это самый вероятный следующий клуб Жозе по версии букмекеров
Жозе Моуринью может возглавить «Байер».
29 августа «Фенербахче» уволил португальца на фоне невыхода команды в групповой этап Лиги чемпионов.
Букмекеры считают «Байер» самым вероятным следующим клубом Моуринью – на назначение португальца дают коэффициент 3.50. 1 сентября немецкий клуб отправил в отставку Эрика тен Хага после двух матчей в Бундеслиге – против «Хоффенхайма» (1:2) и «Вердера» (3:3).
Менее вероятно появление Моуринью в «Рейнджерс» и «Ноттингем Форест» (по 6.00), «Вест Хэме» (7.00) и «МЮ» (7.50).
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости