  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • В руководстве «Фенербахче» считали, что Моуринью «играет с ними, как с марионетками». Совет директоров возмутился из-за слов тренера о селекции (Fanatik)
22

В руководстве «Фенербахче» считали, что Моуринью «играет с ними, как с марионетками». Совет директоров возмутился из-за слов тренера о селекции (Fanatik)

Руководство «Фенербахче» было недовольно работой Жозе Моуринью.

29 августа турецкий клуб отправил главного тренера в отставку на фоне невыхода в групповой этап Лиги чемпионов после поражения от «Бенфики».

Как пишет Fanatik, впервые совет директоров «Фенербахче» озвучил идею отставки португальца в декабре 2024 года.

Однако до момента увольнения Жозе Моуринью пользовался поддержкой президента клуба Али Коча.

Перед первым матчем против «Бенфики» совет директоров провел собрание, на котором его участники сошлись во мнении: «Команда может играть намного лучше, но Моуринью этого не позволяет. Он ведет нас в другом направлении и играет с нами, как с марионетками. Нам следует уволить тренера».

Коч вновь заступился за тренера, приведя в пример ответный матч против «Фейеноорда».

Совет директоров также был возмущен заявлениями тренера, сделанными перед ответным матчем с «Бенфикой». После этого на встрече было принято решение об увольнении Моуринью.

«Ливерпуль» против «Арсенала». Кто победит в топ-матче АПЛ?7417 голосов
ЛиверпульЛиверпуль
Будет ничьяпремьер-лига Англия
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Fanatik
logoЖозе Моуринью
logoФенербахче
logoвысшая лига Турция
logoЛига чемпионов УЕФА
Али Коч
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Фенербахче» уволил Моуринью после непопадания в ЛЧ. Ранее тренер критиковал селекцию клуба
233вчера, 07:45
Главные новости
«Реал» – «Мальорка». Мбаппе, Винисиус, Мастантуоно, Трент играют. Онлайн-трансляция
247 минут назадLive
Чемпионат Испании. «Реал» принимает «Мальорку», «Атлетико» сыграл вничью с «Алавесом», «Барса» встретится с «Райо» в воскресенье
258 минут назадLive
Аморим о 3:2 с «Бернли»: «МЮ» должен был решить исход игры еще в 1-м тайме, но нам приходится бороться до последней минуты, потому что мы слишком все усложняем»
1123 минуты назад
Медведев о новой должности в «Зените»: «Этот дуб еще пошумит»
2830 минут назад
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова играет с «Тулузой» на выезде, «Лилль» забил 7 голов «Лорьяну» в гостях
2933 минуты назадLive
Станкович о свисте фанатов «Спартака» в матче с «Сочи»: «Я бы и сам себя освистал – мне не нравилось то, что мы делали в конце 1-го тайма. Я не сдамся и буду биться до конца, это большой клуб»
2934 минуты назад
Пять раз команды АПЛ забивали за сезон более 100 голов. Какой клуб делал это трижды?
38 минут назадТесты и игры
Встреча министра Дегтярева с клубами РПЛ планируется 9 сентября. Обсудят лимит на легионеров, потолок зарплат и агентскую тему («РБ Спорт»)
2040 минут назад
Вратарь «Ахмата» Шелия сделал ассист в матче с «Ростовом» – как в прошлом сезоне. Гиорги догнал Акинфеева – у них по 3 голевых с 2009 года
742 минуты назад
«Кристал Пэлас» хочет 35+5 млн фунтов за Гехи. «Ливерпуль» предложил 35 млн
1751 минуту назад
Ко всем новостям
Последние новости
Симеоне после 1:1 с «Алавесом»: «Атлетико» заслуживал победить. Если я буду думать об отставании от лидеров, то забуду о команде и работе ради получения очков»
14 минуты назад
Николаев о матче «Спартака» и «Сочи»: «ВАР спас судей от скандала, Умяров играет в мяч, нет прыжка и прямой ноги. Пенальти – очевидная задержка»
35 минут назад
«Ростов» – «Ахмат». 1:1- Мелкадзе забил с паса вратаря Шелии, Мелехин сравнял счет. Онлайн-трансляция
2211 минут назадLive
«Тулуза» – «ПСЖ». 0:3 – Невеш сделал дубль ударами через себя, Барколя тоже забил. Онлайн-трансляция
816 минут назадLive
«Сочи» после 1:2 от «Спартака»: «5 пенальти в наши ворота за 7 туров. Совпадение?»
1420 минут назад
«Бавария» выиграла 4 из 4 матчей на старте сезона – сегодня 3:2 с «Аугсбургом» в Бундеслиге
550 минут назад
«Наполи» – «Кальяри». Де Брюйне и Мактоминей играют. Онлайн-трансляция
53 минуты назадLive
Защитник «Сочи» Литвинов после матча со «Спартаком»: «С судьей общайтесь, скажите ему самое хорошее»
31сегодня, 18:36
«Бавария» обыграл «Аугсбург» – 3:2. Гнабри, Диас, Олисе, Якич, Кемюр забили, у Кейна 2 ассиста
14сегодня, 18:33
Заболотный о пенальти в матче с «Сочи»: «Тут без вопросов. Литвинов сильно облокотился на меня, и мне уже ничего не оставалось делать, как упасть»
25сегодня, 18:30