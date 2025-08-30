В руководстве «Фенербахче» считали, что Моуринью «играет с ними, как с марионетками». Совет директоров возмутился из-за слов тренера о селекции (Fanatik)

Руководство «Фенербахче» было недовольно работой Жозе Моуринью.

29 августа турецкий клуб отправил главного тренера в отставку на фоне невыхода в групповой этап Лиги чемпионов после поражения от «Бенфики».

Как пишет Fanatik, впервые совет директоров «Фенербахче » озвучил идею отставки португальца в декабре 2024 года.

Однако до момента увольнения Жозе Моуринью пользовался поддержкой президента клуба Али Коча .

Перед первым матчем против «Бенфики» совет директоров провел собрание, на котором его участники сошлись во мнении: «Команда может играть намного лучше, но Моуринью этого не позволяет. Он ведет нас в другом направлении и играет с нами, как с марионетками. Нам следует уволить тренера».

Коч вновь заступился за тренера, приведя в пример ответный матч против «Фейеноорда».

Совет директоров также был возмущен заявлениями тренера , сделанными перед ответным матчем с «Бенфикой». После этого на встрече было принято решение об увольнении Моуринью.