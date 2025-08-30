В руководстве «Фенербахче» считали, что Моуринью «играет с ними, как с марионетками». Совет директоров возмутился из-за слов тренера о селекции (Fanatik)
29 августа турецкий клуб отправил главного тренера в отставку на фоне невыхода в групповой этап Лиги чемпионов после поражения от «Бенфики».
Как пишет Fanatik, впервые совет директоров «Фенербахче» озвучил идею отставки португальца в декабре 2024 года.
Однако до момента увольнения Жозе Моуринью пользовался поддержкой президента клуба Али Коча.
Перед первым матчем против «Бенфики» совет директоров провел собрание, на котором его участники сошлись во мнении: «Команда может играть намного лучше, но Моуринью этого не позволяет. Он ведет нас в другом направлении и играет с нами, как с марионетками. Нам следует уволить тренера».
Коч вновь заступился за тренера, приведя в пример ответный матч против «Фейеноорда».
Совет директоров также был возмущен заявлениями тренера, сделанными перед ответным матчем с «Бенфикой». После этого на встрече было принято решение об увольнении Моуринью.