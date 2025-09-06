  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Тренер «Нанта» Луиш Кастро повредил связки колена на тренировке. Два тренера Лиги 1 травмировались в один день – Луис Энрике сломал ключицу
Тренер «Нанта» Луиш Кастро повредил связки колена на тренировке. Два тренера Лиги 1 травмировались в один день – Луис Энрике сломал ключицу

Тренер «Нанта» Луиш Кастро повредил связки колена на тренировке.

Инцидент произошел на базе французского клуба ​​в пятницу днем. Кастро играл в футбол со своим тренерским штабом, когда получил травму.

Отмечается, что изначально подозревали разрыв передней крестообразной связки, но позднее стало известно, что специалист получил серьезное растяжение.

Напомним, вчера тренер «ПСЖ» Луис Энрике сломал ключицу, упав с велосипеда.

Нули России с Иорданией – как вам?23718 голосов
СтыдноСборная России по футболу
Нормально, достойный соперникВалерий Карпин
