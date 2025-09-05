Дембеле травмировался, отыграв меньше тайма в матче Франции с Украиной. Вингер «ПСЖ» держался за заднюю поверхность бедра, покидая поле
Усман Дембеле получил травму во время матча сборной Франции.
Французы обыграли Украину (2:0) в отборочном матче ЧМ-2026.
Полузащитник «ПСЖ» вышел на замену после перерыва. На 81-й минуте он был вынужден прекратить игру, его заменил Юго Экитике.
Усман держался за заднюю поверхность бедра, покидая поле.
Нули России с Иорданией – как вам?21228 голосов
Стыдно
Нормально, достойный соперник
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
