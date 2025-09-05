Дембеле травмировался, отыграв меньше тайма в матче Франции с Украиной. Вингер «ПСЖ» держался за заднюю поверхность бедра, покидая поле

Усман Дембеле получил травму во время матча сборной Франции.

Французы обыграли Украину (2:0) в отборочном матче ЧМ-2026 .

Полузащитник «ПСЖ » вышел на замену после перерыва. На 81-й минуте он был вынужден прекратить игру, его заменил Юго Экитике.

Усман держался за заднюю поверхность бедра, покидая поле.