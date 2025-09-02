  • Спортс
  Сафонов про французский: «Начал учить сразу. Не совсем хороший английский не дал бонуса, это было изучение буквально с нуля. Добился хороших успехов»
6

Сафонов про французский: «Начал учить сразу. Не совсем хороший английский не дал бонуса, это было изучение буквально с нуля. Добился хороших успехов»

Матвей Сафонов рассказал об изучении французского языка.

– Как дается французский?

– Начал учить сразу. Когда был в США, возникла пауза, тяжело было подбирать время из-за разницы часовых поясов. Стало тяжело учить.

Не совсем хороший английский не дал бонуса для французского. Для меня это изучение было буквально с нуля. Да, добился хороших успехов, чтобы меня понимали и я понимал, – заявил вратарь «ПСЖ».

Сафонов на французском дал комментарий после игры с «Тулузой»: «Трудная, но важная победа. Для меня был спокойный матч»

