Сафонов про французский: «Начал учить сразу. Не совсем хороший английский не дал бонуса, это было изучение буквально с нуля. Добился хороших успехов»
Матвей Сафонов рассказал об изучении французского языка.
– Как дается французский?
– Начал учить сразу. Когда был в США, возникла пауза, тяжело было подбирать время из-за разницы часовых поясов. Стало тяжело учить.
Не совсем хороший английский не дал бонуса для французского. Для меня это изучение было буквально с нуля. Да, добился хороших успехов, чтобы меня понимали и я понимал, – заявил вратарь «ПСЖ».
Сафонов на французском дал комментарий после игры с «Тулузой»: «Трудная, но важная победа. Для меня был спокойный матч»
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
