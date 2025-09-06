31

Луис Энрике сломал ключицу, упав с велосипеда. Тренера «ПСЖ» прооперируют

Луис Энрике сломал ключицу, упав с велосипеда.

«После падения с велосипеда в эту пятницу тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике был доставлен в отделение неотложной помощи и перенесет операцию в связи с переломом ключицы.

«Пари Сен-Жермен» выражает Луису Энрике полную поддержку и желает ему скорейшего выздоровления.

Клуб вскоре предоставит дополнительную информацию», – говорится в сообщении «ПСЖ».

Нули России с Иорданией – как вам?21220 голосов
СтыдноСборная России по футболу
Нормально, достойный соперникВалерий Карпин
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер «ПСЖ»
logoПСЖ
logoЛуис Энрике
logoлига 1 Франция
logoЗдоровье
logoтравмы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
У «ПСЖ» 4 победы в 4 матчах на старте сезона – три в Лиге 1 и по пенальти в Суперкубке Европы против «Тоттенхэма»
30 августа, 21:13
Энрике не наказали за стычку с Жоао Педро после финала КЧМ. ФИФА не направляла дело тренера «ПСЖ» в УЕФА и LFP
728 августа, 08:38
Энрике об амбициях «ПСЖ»: «Нужно забыть о пяти выигранных трофеях как можно скорее. Мы хотим бороться, чтобы снова завоевать их»
324 августа, 09:14
Главные новости
Товарищеский матч. «Зенит» примет «Сьон»
223 минуты назад
Дегтярев допустил введение налога на легионеров: «Если есть горячее желание потратить 30 млн на иностранца, пожалуйста. Но расходы умножим на два: столько положить в фонд развития детей»
35 минут назад
Лаутаро Мартинес: «Чистота – один из моих методов психотерапии. Когда я нервничаю, я пылесошу, убираю со столов, пока жена не говорит мне успокоиться. Люблю, чтобы все было идеально»
512 минут назад
Бруну сообщил Роналду, что останется в Европе минимум на сезон. Хавбек «МЮ» отказал «Аль-Насру», «Аль-Хилалю» и «Аль-Иттихаду» летом (talkSPORT)
119 минут назад
Зидан дал «Фенербахче» предварительное согласие, обсуждаются детали контракта. Турки после увольнения Моуринью также общались с Тедеско, Спаллетти и Постекоглу (Sabah)
3424 минуты назад
«Трабзонспор» и «МЮ» договорились об аренде Онана. Сделка зависит от решения вратаря
2731 минуту назад
Дуэ пропустит 3-4 недели. Вингер «ПСЖ» получил травму икроножной мышцы в матче Франции и Украины
931 минуту назад
Экс-хавбек «Локо» Педриньо пинал ворота и пытался разбить камеры у дома матери своих детей. Бразилец в 2023-м угрожал девушке убийством
2546 минут назадФото
Квалификация ЧМ-2026. Португалия в гостях у Армении, Англия сыграет с Андоррой, Сербия против Латвии
25сегодня, 13:44Live
Лаутаро о детстве: «Родители остались без работы, приходилось выбирать между оплатой аренды и питанием, иногда они вообще не ели. Сейчас я могу отплатить семье и горжусь этим»
2сегодня, 13:40
Ко всем новостям
Последние новости
Тиаго Алькантара вернется в тренерский штаб «Барсы». Он месяц работал там в прошлом году
через 2 минуты
«Роналду и Дзюба в своем возрасте показывают превосходный футбол, они являются идолами и должны идеалом для молодых футболистов». Эшковал сравнил форвардов «Аль-Насра» и «Акрона»
217 минут назад
Орлов о сборной России: «Дзюба может быть полезнее Мусаева. Он хотя бы гол может забить или еще что-то полезное сделать. Артем не так мобилен и быстр, но мастерство никуда не делось»
521 минуту назад
Жубал: «В России сейчас происходят некоторые события, но это хорошая страна. Уровень футбола другой, много силовой борьбы, это немного отличается от Европы, но это тоже хорошо»
243 минуты назад
«Спартак» отказал «Ахмату» и «Крыльям» в аренде Зорина летом («СЭ»)
448 минут назад
Англия – Андорра. Онлайн-трансляция начнется в 19:00
148 минут назад
Армения – Португалия. Онлайн-трансляция начнется в 19:00
55 минут назад
Товарищеские матчи. США против Южной Кореи, Мексика сыграет с Японией
1сегодня, 13:45
Лоукостер Ryanair пошутил о запрете песни Рамоса на рейсах компании. Серхио ответил: «Вы уже установили динамики в свои самолеты? Если понадобится, я одолжу вам свой»
2сегодня, 12:45
Ла Лига одобрила регистрацию Бардагжи в качестве игрока основной команды «Барселоны»
10сегодня, 11:51