Луис Энрике сломал ключицу, упав с велосипеда. Тренера «ПСЖ» прооперируют

Луис Энрике сломал ключицу, упав с велосипеда.

«После падения с велосипеда в эту пятницу тренер «Пари Сен-Жермен » Луис Энрике был доставлен в отделение неотложной помощи и перенесет операцию в связи с переломом ключицы.

«Пари Сен-Жермен» выражает Луису Энрике полную поддержку и желает ему скорейшего выздоровления.

Клуб вскоре предоставит дополнительную информацию», – говорится в сообщении «ПСЖ».