Луис Энрике сломал ключицу, упав с велосипеда. Тренера «ПСЖ» прооперируют
Луис Энрике сломал ключицу, упав с велосипеда.
«После падения с велосипеда в эту пятницу тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике был доставлен в отделение неотложной помощи и перенесет операцию в связи с переломом ключицы.
«Пари Сен-Жермен» выражает Луису Энрике полную поддержку и желает ему скорейшего выздоровления.
Клуб вскоре предоставит дополнительную информацию», – говорится в сообщении «ПСЖ».
Нули России с Иорданией – как вам?21220 голосов
Стыдно
Нормально, достойный соперник
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер «ПСЖ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости