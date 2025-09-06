  • Спортс
«ПСЖ» зол на сборную Франции из-за травмы Дембеле: клуб предупреждал о рисках. Вингер пройдет МРТ

«ПСЖ» недоволен тренерским штабом сборной Франции из-за травмы Усмана Дембеле.

Накануне вингер вышел на замену на второй тайм матча отбора ЧМ-2026 с Украиной (2:0), но на 81-й минуте был вынужден покинуть поле из-за повреждения задней поверхности правого бедра.

Как сообщает L’Equipe, парижский клуб заранее предупреждал врачей национальной команды о риске травмы и просил, чтобы Дембеле не выходил на поле, поскольку футболист чувствовал усталость. Однако тренерский штаб «трехцветных» во главе с Дидье Дешамом не прислушался к мнению «ПСЖ», и теперь нападающий покинет расположение сборной для прохождения МРТ.

Неделю назад Дембеле сделал дубль и ассист в матче Лиги 1 с «Тулузой» (6:3) и был заменен на 70-й минуте из-за дискомфорта в задней поверхности левого бедра.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: L’Équipe
logoУсман Дембеле
logoДидье Дешам
logoКвалификация ЧМ
logoлига 1 Франция
logoПСЖ
logoСборная Франции по футболу
logoтравмы
