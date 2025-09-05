«Шоу должно продолжаться, гном 🐐». Отаменди выложил фото с Месси после матча с Венесуэлой

Николас Отаменди хотел бы, что Лионель Мессии продолжал играть за Аргентину.

Аргентинская сборная разгромила Венесуэлу (3:0) в матче отбора ЧМ-2026. 38-летний Месси провел, возможно, последний домашний матч за сборную и сделал дубль.

После матча Отаменди выложил фотографию, на которой он обнимает Лионеля .

«Шоу должно продолжаться, гном 🐐», – написал защитник сборной Аргентины и «Бенфики».

Фото: нстаграм Николаса Отаменди

Месси едва сдерживал слезы на разминке перед матчем с Венесуэлой. Эта игра может стать заключительной домашней для Лео за Аргентину

Месси еще не решил, сыграет ли на ЧМ-2026: «Иду к цели день за днем, руководствуясь ощущениями. Когда чувствую себя хорошо – мне это нравится, когда нет – не получаю удовольствия»