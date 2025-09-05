«Шоу должно продолжаться, гном 🐐». Отаменди выложил фото с Месси после матча с Венесуэлой
Николас Отаменди хотел бы, что Лионель Мессии продолжал играть за Аргентину.
Аргентинская сборная разгромила Венесуэлу (3:0) в матче отбора ЧМ-2026. 38-летний Месси провел, возможно, последний домашний матч за сборную и сделал дубль.
После матча Отаменди выложил фотографию, на которой он обнимает Лионеля.
«Шоу должно продолжаться, гном 🐐», – написал защитник сборной Аргентины и «Бенфики».
Фото: нстаграм Николаса Отаменди
Месси едва сдерживал слезы на разминке перед матчем с Венесуэлой. Эта игра может стать заключительной домашней для Лео за Аргентину
Месси еще не решил, сыграет ли на ЧМ-2026: «Иду к цели день за днем, руководствуясь ощущениями. Когда чувствую себя хорошо – мне это нравится, когда нет – не получаю удовольствия»
Нули России с Иорданией – как вам?18511 голосов
Стыдно
Нормально, достойный соперник
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: инстаграм Николаса Отаменди
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости