Месси еще не решил, сыграет ли на ЧМ-2026: «Иду к цели день за днем, руководствуясь ощущениями. Когда чувствую себя хорошо – мне это нравится, когда нет – не получаю удовольствия»
Лионель Месси еще не решил, сыграет ли на ЧМ-2026.
Нападающий сборной Аргентины сделал дубль в матче против команды Венесуэлы (3:0) в квалификации ЧМ-2026.
«Я воодушевлен и мотивирован играть. Как я всегда говорю, я иду к цели день за днем, руководствуясь ощущениями.
Я стараюсь чувствовать себя хорошо и, прежде всего, быть честным с самим собой. Когда я чувствую себя хорошо – мне это нравится. Когда нет – я не получаю удовольствия, поэтому предпочитаю не приезжать [в сборную], если чувствую себя плохо.
Посмотрим. Я еще не принял решения относительно чемпионата мира. Я завершу этот сезон, проведу предсезонку. Посмотрим, как буду себя чувствовать.
Надеюсь, хорошо завершу этот сезон в МЛС, затем проведу хорошую предсезонку, после чего приму решение», – сказал Лионель Месси.
Нули России с Иорданией – как вам?16067 голосов
Стыдно
Нормально, достойный соперник
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ESPN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости