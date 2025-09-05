Месси еще не решил, сыграет ли на ЧМ-2026: «Иду к цели день за днем, руководствуясь ощущениями. Когда чувствую себя хорошо – мне это нравится, когда нет – не получаю удовольствия»

Лионель Месси еще не решил, сыграет ли на ЧМ-2026.

Нападающий сборной Аргентины сделал дубль в матче против команды Венесуэлы (3:0) в квалификации ЧМ-2026.

«Я воодушевлен и мотивирован играть. Как я всегда говорю, я иду к цели день за днем, руководствуясь ощущениями.

Я стараюсь чувствовать себя хорошо и, прежде всего, быть честным с самим собой. Когда я чувствую себя хорошо – мне это нравится. Когда нет – я не получаю удовольствия, поэтому предпочитаю не приезжать [в сборную], если чувствую себя плохо.

Посмотрим. Я еще не принял решения относительно чемпионата мира. Я завершу этот сезон, проведу предсезонку. Посмотрим, как буду себя чувствовать.

Надеюсь, хорошо завершу этот сезон в МЛС , затем проведу хорошую предсезонку, после чего приму решение», – сказал Лионель Месси .