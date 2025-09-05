  • Спортс
  • Месси пропустит матч с Эквадором: «Тренер решил дать мне отдохнуть – травма сбила мой ритм. Мы играем в МЛС – это наша цель»
Лионель Месси пропустит матч против сборной Эквадора.

Нападающий сборной Аргентины сделал дубль в матче против команды Венесуэлы (3:0) в квалификации ЧМ-2026.

Заключительный матч в рамках отбора на чемпионат мира аргентинская команда проведет на выезде против сборной Эквадора.

«Я поговорил с главным тренером Лионелем Скалони. Он решил дать мне отдохнуть. Я восстанавливаюсь после травмы.

Сейчас я в порядке, но мы предпочли пропустить следующий матч, чтобы я мог подготовиться к предстоящим играм – это важно. Мы играем в МЛС – это наша цель. Надеюсь, все будет хорошо.

У меня была травма, из-за которой я не мог играть 15 дней. Она сбила мой ритм, я снова чувствовал себя некомфортно. Надеюсь, я хорошо завершу этот сезон и хорошо начну предсезонку», – сказал Лионель Месси.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Tyc Sports
